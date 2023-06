Ismaelino Pinto fala sobre o Festival de Cinema de Vitória no videocast Mangueirosamente

O videocast Mangueirosamente, apresentado pelo jornalista Ismaelino Pinto, tem como foco personalidades da cultura paraense e brasileira. No próximo episódio, que vai ao ar nesta sexta-feira, às 14h, no portal o Liberal.com, a entrevistada é a produtora executiva do Festival de Cinema de Vitória, Larissa Delbone. O bate-papo online é denominado carinhosamente pelo jornalista como uma versão plus do videocast, que ultrapassa as fronteiras geográficas levando o melhor do mundo da sétima arte para os paraenses.

Segundo Ismaelino Pinto, o Festival de Cinema de Vitória, é um dos festivais mais longevos do Brasil, ativo no mercado audiovisual há 30 anos. E a conversa com a produtora executiva abre as portas da cultura para que os paraenses possam conhecer um pouco mais sobre o evento, que neste ano completa 30 anos e ganha uma edição especial no dia 19 de junho, em Vitória, no Espírito Santo.

Larissa inicia o bate-papo falando sobre o prazer em fazer essa conexão com o Pará. “É uma honra dividir um pouco desses 30 anos do nosso festival com vocês, e mais ainda, poder entrelaçar as nossas histórias porque eu sei que vamos encontrar muitos pontos em comum pelo caminho”, destacou.

Para a produtora, “o mais importante para nós que produzimos esse festival, é poder ter essa conexão com o resto do Brasil”. Larissa acredita que através do festival, é possível ser contadas histórias diferentes, além de transformar o Espírito Santo em um polo do cinema brasileiro.

A produtora destaca que ao longo de 30 anos, o festival recebeu grandes nomes do cinema, grandes produções. “É um dos festivais mais antigos do país, e dentre esse tempo, nós podemos também nos desdobrar com outras atividades. Somos apaixonados por cinema e catalizadores de talentos pelo país”, afirmou.

Ela comenta também com o jornalista sobre a variedade da programação que roda dentro estado o ano inteiro. E para comemorar os 30 anos do evento, haverá dois momentos importantes em 2023. O primeiro será entre 13 e 17 de junho, em que o público irá conferir uma programação retrospectiva especial com longas e curtas-metragens que marcaram a história do festival. Já o segundo, de 19 a 24 setembro, será a edição inédita do evento que apresentará a safra atual e inédita do cinema brasileiro, além de debates, mesas redondas e homenagens.

O jornalista Ismaelino Pinto participará dos eventos especiais e fará a cobertura especial para o portal OLiberal.com. “Eu costumo chamar esses momentos de Mangueirosamente Plus, quando ampliamos a linha direta do nosso conhecimento para além das fronteiras”, destacou o apresentador.

Vale lembrar que os episódios do “Mangueirosamente” estão disponíveis na plataforma Libplay e no youtube do grupo O Liberal. Colunista de O Liberal há mais de duas décadas, Ismaelino é comentarista de cinema e membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema e Associação de Críticos de Cinema do Pará. O videocast “Mangueirosamente”, tem um formato de bate-papo para falar sobre os principais assuntos culturais, sobre arte, sobre Belém do Pará e suas memórias.

Confira outras coberturas do jornalista Ismaelino Pinto em festivais de cinema:

VEJA MAIS