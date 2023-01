Ismaelino Pinto recomenda três filmes gravados em Belém

Na semana do aniversário de 470 anos de Belém – a data será celebrada na próxima quinta-feira 12 – o jornalista e crítico de cinema Ismaelino Pinto recomenda três filmes gravados na capital paraense para o leitor conhecer: “Um Dia Qualquer” (1965), primeiro longa-metragem rodado em Belém, de Líbero Luxardo; e os premiados curta-metragens “Dias” (2000), de Fernando Segtowick; e “Ribeirinhos do Asfalto” (2011), de Jorane Castro.

O clássico do cinema paraense "Um Dia Qualquer", assinado pelo cineasta paulista Líbero Luxardo, narra um dia na rotina da cidade de Belém. "É um filme quase que cultuado, porque, além de mostrar uma outra Belém dos Anos 60, ele mostra a parte urbana e a parte periférica da cidade, assim como fez algo inusitado: mostrou o Círio de Nazaré e um terreiro de religião de matriz africana.

“É um filme sobre uma relação amorosa, romântico e melancólico. O filme se passa em um dia qualquer em Belém do Pará dos anos 60, uma cidade pacata de ruas tranquilas, menos urbanas do que hoje, que fala de tradições da época, sobre o balneário de Mosqueiro. Bem interessante esse recorte que ele fez desse dia qualquer do cotidiano da cidade. Ficou muitos anos como único filme de longa feito em Belém”, conta Ismaelino.

"Um Dia Qualquer", de Líbero Luxardo, (Reprodução)

O filme tem a duração de 100 minutos. Foi realizado pelo cineasta paulista que fixou residência na capital paraense, onde deixou um legado de cinema. Líbero dá nome ao cinema da Fundação Cultural do Pará (FCP), do governo do estado.

Assista "Um Dia Qualquer" aqui

“’Dias’, de Fernando Sectowick, também tem um recorte urbano da Belém mais moderna. É um curta-metragem que se passa no final dos anos 90”, comenta Ismaelino. O filme com duração de 10 minutos, filmado em 35 mm, conta a história de três estranhos cujas histórias se conectam a partir de um acidente de carro em Belém. Cada um deles enfrenta um momento decisivo em suas vidas, são estranhos até o que o destino os coloca lado a lado.

O paraense Segtowick assina a direção e o roteiro desse filme, que venceu o prêmio de Melhor Montagem no Festival Curta Pará Cine Brasil. O filme foi produzido pela produtora Central de Produção, tendo no elenco Sandra Barsotti, Tati Braun, Pavel Fernandez, Adriano Barroso, Rogê Paes e Mario Filé. O filme foi realizado com recursos do I Prêmio Estímulo para Produção de Filmes de Curta Metragem da Prefeitura Municipal de Belém (Fumbel), foi exibido nos festivais de cinema de Tiradentes, Recife, Rio, Ceará e Maranhão.

Assista "Dias" aqui.

Dira Paes vive a mãe que apoia o sonho da filha, em "Ribeirinhos do Asfalto". (Divulgação)

Outro curta feito em Belém, “Ribeirinhos do Asfalto”, da Jorane Castro, “fala de uma Belém urbana ancestral e moderna já conectada à região das ilhas”, descreve o crítico. O filme estrelado por Dira Paes, narra a história de Deisy, moradora da Ilha do Combu, do outro lado do continente, de frente para a parte urbana. Ela deseja mudar-se para a cidade cheia de luzes que ela vê de noite na casa dela, no meio da mata. Deisy conta com a ajuda se sua mãe para tentar concretizar o sonho.

Com duração de 26 minutos, essa ficção com direção e roteiro da paraense Jorane Castro, produção da Cabocla Filmes e traz também no elenco Letícia Cardoso, Anne Dias, Ives Oliveira, Adriano Barroso, Paulo Marat e Guilherme do Rosário “Ribeirinhos do Aasfalto” venceu uma série de prêmios: Melhores Atriz (Dira Paes) e Direção de Arte (Rui Santa-Helena) no 39º Festival de Cinema de Gramado; Melhor Produção Amazônica no 2º Curtamazônia, em Porto Velho; Melhor Trilha Sonora Original (Pio Lobato) no Festival Guarnicê de Cinema, de São Luís; Prêmio do Público de Melhor Filme na Mostra Amazônica do Filme Etnográfico, em Manaus; e Melhor Direção (Jorane) no 9º Festival de Cinema de Maringá.

Assista "Ribeirinhos do Asfalto" aqui