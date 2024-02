Dj Dinho, do Tupinambá, relembra participação em programas comandados por Regina Casé

No próximo domingo (25) a apresentadora Regina Casé completa 70 anos de idade. Repleta de história na televisão brasileira, o DJ Dinho, doTupinambá, relembra a sua participação em três programas apresentados pela carioca.

Em seu perfil, Dinho resgatou imagens de 1994, quando foi entrevistado pOR Regina Casé, apresentando a aparelhagem Tupynambá. “Eu tive o privilégio de participar dos programas ‘Brasil Legal’, ‘Central da periferia’ e ‘Fantástico’ com ela. Obrigado por sempre reconhecer o valor da nossa cultura paraense”, comenta na publicação.

A relação da jornlaista com o Praá já é de longa data. Vale lembrar que ano passado, no segundo semestre, Regina aproveitou um pouco de suas férias no Pará. Ao lado do marido, o diretor Estevão Ciavatta e do filho Roque, de 10 anos, a artista compartilhou fotos e vídeos aproveitando o Rio Arapiuns, em Santarém. A carioca também compartilhou na época todo o seu encanto e amor pelo Rio Tapajós.