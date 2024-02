BBB 24: Gil do Vigor elogia jogo da paraense Alane no reality: 'Uma das maiores que temos'

O ex-BBB 21 Gil do Vigor rasgou elogios à paraense Alane Dias, do BBB 24, nas redes sociais. No X, antigo Twitter, o economista falou sobre o bom jogo de Alane e confessou simpatizar com a bailarina.

“Eu digo que a Alane é gigantona! Ela tem uma vibe visceral e eu não me engano. Queria ela mais cagando pra tudo, tretando mesmo e ela é uma das maiores que temos sim", escreveu na publicação.

Gil ainda disse não entender o “hate” (ódio) que Alane recebe do público. “Do grupo das fadas, é a pessoa que mais leva hate e mesmo com erros, para mim, é a pessoa que mais entrega entretenimento”, acrescentou.

Na web, o público também reagiu: "Primeira vez que discordo do Gil, Alane e Beatriz já encheu o saco", disse uma internauta. "Onde passa o BBB que ele assiste?", brincou outra. "Eu também não entendo o hate em cima dela, acho que ela é uma boa jogadora. Tem muitos ali que não fazem nada e ninguém nem fala nada", apontou outro perfil.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)