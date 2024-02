BBB 24: entenda a 'treta do limão' entre Davi e Deniziane

Davi protagonizou mais uma 'treta' no BBB24. Desta vez, ele e Deniziane se envolveram em uma discussão por causa de comida na tarde deste domingo (18). No dia de formação de Paredão, o brother ficou incomodado com a mineira por ter iniciado a “treta do limão”.

VEJA MAIS

O conflito começou porque a sister considerou que Davi estava escondendo limões. “Não pode fazer isso, o negócio é de todo mundo. Você guardou três limões, são seis pra todo mundo”, reclamou Deniziane.

Em outro momento, a mineira chamou o baiano de “individualista” e criticou outros comportamentos dele. “Algumas coisas que eu estou reparando me dizem isso. Por que você pegou três [limões] de seis? É pensar só em você, tem que pensar no próximo”, disse Anny.

Giovanna, que esta semana está no VIP, também acabou se envolvendo na discussão afirmando que “atrapalhar os outros não é ser mais esperto” e criticou que ele queira “ser o primeiro” em tudo. “Na ação eu vi que você pegou um monte de hambúrguer”, disse. Em resposta, o brother disse que pegou mais porque gosta.

“A questão do limão, a questão do hambúrguer, vou observar e vou procurar melhorar”, afirmou Davi, que pediu desculpa às mineiras. Logo depois, o brother deu um abraço em Deniziane, mas reclamou do comportamento dela em outro momento.