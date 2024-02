BBB 24: Internautas comentam a formação do paredão deste domingo (18); veja a repercussão

O nono paredão do BBB24 está formado! E assim como na casa, os fãs do reality já fazem suas considerações sobre a votação e o possível eliminado. Na web, os telespectadores comentam sobre quem é o favorito a deixar o programa e o comportamento dos brothers na berlinda pós-formação.

Vale destacar que, neste Paredão, assim como os últimos, o público vota em quem deve deixar o programa. O resultado da votação será nesta terça-feira (20), mas parciais das principais enquetes do BBB 24 apontam Fernanda como a possível eliminada desta semana. Com 70,29% dos votos, a sister deve deixar o programa, segundo internautas.

Nas redes sociais, a votação parece estar dividida entre Deniziane e Fernanda. O confronto entre as duas parece direto e os fãs das sisters votam diretamente nas duas. As opiniões estão bastante divididas, uns defendem a permanência de Fernanda pela movimentação do jogo e pelo entretenimento.

Enquanto outro diz que 'Gnomo caiu no paredão, sai', defendendo a permanência do casal Matteus e Deniziane.

Com a alta probabilidade de eliminação de Fernanda, também tem os fãs que defendem a criação de um paredão falso para salvar a Loba.

Depois do último paredão, os brothers se atentaram para o jogo de aliados de Davi e Isabelle. Por isso, alguns fãs do programa observaram a reaproximação de Deniziane e Matteus após a formação do paredão e entenderam como algo estratégico.