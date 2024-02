BBB 24: veja como votou cada brother neste domingo (18)

Neste domingo (18), como tradição, rolou noite de Formação de Paredão na casa do BBB! Brothers e sisters votam no Confessionário logo após a Líder Raquele indicar Deniziane direto para a berlinda. Veja quem votou em quem na casa.

O Anjo da semana, Michel, também ganhou o poder de indicar uma pessoa para o Paredão, e escolhe Lucas Henrique. Michel e MC Bin Laden, que arrematou o Poder Curinga desta semana, estão imunes.

Na dinâmica da semana, os dois mais votados da casa estão emparedados. Na sequência, estes dois disputam a Prova Bate e Volta com Lucas, o indicado pelo Anjo.

Veja quem votou em quem no Confessionário

Michel vota em Davi

Fernanda vota em Matteus

Giovanna vota em Wanessa

Isabelle vota em Matteus

Pitel vota em Matteus

MC Bin Laden vota em Fernanda

Rodriguinho vota em Davi

Davi vota em Fernanda

Lucas Henrique vota em Fernanda

Yasmin vota em Fernanda

Leidy Elin vota em Fernanda

Matteus vota em Fernanda

Deniziane vota em Fernanda

Alane vota em Fernanda

Beatriz vota em Fernanda

Wanessa vota em Fernanda

Fernanda é a mais votada da casa, com 10 votos. Matteus, o segundo mais votado, recebe 3 votos.

Lucas Henrique, Fernanda e Matteus disputaram a Prova Bate e Volta. O professor de educação física levou a melhor e se salvou do pardeão. Matteus, Deniziane e Fernanda são os emparedados do nono paredão do BBB24.