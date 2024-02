BBB 24: o que rolou na madrugada desta segunda (19/02)? Paredão, novas rivalidades e fofoca

Noite de formação de Paredão sempre mexe com os nervos da galera do BBB. Após a definição dos emparedados, os confinados passaram boa parte da madrugada discutindo sobre os novos rumos que o programa deve tomar após a nona eliminação.

Nova rivalidade

Ao que tudo indica, tem rixa nova vindo por aí! Lucas Henrique não gostou nada da indicação que recebeu de Michel e saiu pela casa chamando o brother de falso.

"Eu estou impressionado. Eu não consegui nem reagir ainda até a ficha cair, mano. Eu nunca votei nele, ele votou em mim", afirmou o professor.

Lucas Henrique fala sobre Michel após se salvar do Paredão no BBB 24: 'Muito falso." Lucas Henrique seguiu falando de Michel ao longo da madrugada, e disse que gostaria de participar do Sincerão para enfrentar o mineiro. "Eu ia macetar o Michel", dispara brother caso participasse no Sincerão.

Bin na mira

Do outro lado, MC Bin Laden não está agradando nem um pouco os brothers. Giovanna está bem incomodada com o MC e até já falou de "divórcio". "Gente, vou ter que pedir o divórcio, não tem jeito [...] Vai chegar um momento que vai ficar insuportável", disse a sister. Davi também parece não estar gostando nem um pouco do jogo do funkeiro. O baiano até o chamou para uma DR e disse que o queria longe. Fernanda também afirmou estar magoada com o artista.

Aliás, o MC prometeu bater de frente com os integrantes do seu próprio quarto, o Gnomo. Já no Quarto do Líder, a nova estratégia de Raquele é blefar para os rivais.

Após a formação do novo Paredão, o anjo, Michel, revelou o seu incômodo com MC Bin Laden. "Vou xingar e brigar porque eu vou ficar escutando coisas do Bin pelas costas", diz o mineiro.

Fernanda também não quer saber do ex-parceiro. No Quarto Gnomo, a sister desabafou sobre atitudes de MC Bin Laden com ela na casa. "Ele se perdeu comigo de uma forma que me magoou mais como pessoa do que como jogo", disse.

Quem também parece estar com o pé atrás com o funkeiro é Davi...

Em conversa com a paraense Alane, o baiano observou que o artista está tentando se aproximar dele. No entanto, o motorista afirma não estar interessado em nenhum tipo de aproximação ao declarar que não confia no MC. "Eu apanhei, eu não vou esquecer. Cortar o cabelo hoje ou fazer uma boa ação não significa que eu esqueci o que ele fez comigo", disse.

Inclusive, Davi resolveu ter uma "DR" com Bin Laden durante a madrugada. Durante a conversa, o baiano revelou que sentiu o funkeiro tentando se aproximar e deixou claro que não tem interesse. "Nos últimos dias, eu tenho visto que você quer trocar uma ideia. E, dentro de mim, quando você vem falar comigo, eu não me sinto confortável, eu respondo por educação", confessou Davi.

MC Bin Laden afirmou que, apesar dos embates que tiveram, foi o primeiro a ir contra a exclusão do brother dentro do BBB 24, e garantiu que não está se aproximando por jogo. "Eu não estou me aproximando de você por jogo, não estou me aproximando por nada. Não é questão de brincar, de nada. É que eu prefiro estar num ambiente tranquilo. Se você não quiser brincar, não quiser falar, está suave."

Desabafos

Mais tarde, no Quarto Magia, Davi disse para Isabelle que quer MC Bin Laden longe. Davi comentou sua relação com brother no BBB 24: 'Quero que ele passe do outro lado da rua."

O poder da líder

Da Central do Líder, Raquele ouviu uma conversa entre Deniziane e Lucas Henrique. Em seguida, repassou tudo o que ouviu para o Quarto Gnomo. A Líder revelou que Lucas não pretende debater com Michel após a indicação que recebeu. "Porque ele sabe que está errado", declarou Michel.

Lucas Henrique, inclusive, percebeu que Raquele ouviu uma das suas conversas.