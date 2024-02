BBB24: Gil do Vigor critica discurso de Deniziane e mostra preferência pela saída da sister

Na formação do paredão deste domingo (18), o ex BBB Gil do Vigor, que é fã de carteirinha do programa fez declarações na web, dando entender que torce pela saída da mineira Deniziane. O pernambucano diz que o discurso da sister de 'o bem vence o mal' não lhe agrada já que, para ele, dentro do reality não existe isso.

O economista usou as redes sociais para criticá-la: "O bem vence o mal! É a coisa que mais me incomoda", garantiu ele, que ainda ressaltou: "No BBB não existe bem e mal gente, é jogo".

Em outra postagem, Gil deu dicas às torcidas do BBB 24: "O maior paredão, teve 40 milhões de votos. Se uma torcida fizer 40 milhões de votos, garante a permanência. Só isso! A ideia do voto por CPF dificulta MUITO mas o voto da torcida faz a diferença".