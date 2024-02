BBB 24: equipe de Davi volta atrás e apoia saída de Deniziane e Fernanda ao mesmo tempo

Logo após a formação do Paredão, neste domingo (18), a equipe de Davi puxou mutirão para a saída de Fernanda. A confeiteira enfrenta Deniziane e Matteus no nono paredão do BBB24. No entanto, parte da torcida do baiano não ficou feliz com a decisão do ADM das redes de Davi.

VEJA MAIS:

A equipe do 'favorito' ao prêmio do BBB24 apagou a primeira postagem que pedia a eliminação de Fernanda e afirmou que vai deixar os fãs escolherem quem eliminar.

Durante a votação no confessionário, o baiano votou em Fernanda. Mas, no final de semana, ele e Deniziane protagonizaram um treta por causa de limões na xepa.

Por isso, com as críticas dos fãs do baiano, a equipe voltou atrás e resolveu apoiar a saída das duas sisters.