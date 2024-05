Tecnobrega, 'saudade', pop e calipso: conheça todas as vertentes do brega paraense

No Pará, a identidade cultural do povo é marcada por muitas expressões, como a música e a dança. Nas noites nas casas de shows, um dos ritmos mais encontrados é o brega paraense, que pode ser dançado de várias maneiras, conforme a vertente escolhida pela pessoa. Brega pop, saudade, tecnobrega e calipso - também conhecido como brega de palco - integram a dança que faz parte da rotina de muitos no estado nortista.

Conheça as vertentes do brega

Brega saudade

A vertente do ritmo, presente em sucessos como "Gatinha", de Reginaldo Rossi ou "Meu grande amor", do cantor Jomasan, é conhecida por apresentar canções mais lentas. Na dança, é classificado como um estilo presente em bailes, festas e ensaios - assim como o brega pop e o tecnobrega - com passos mais suaves.

O brega saudade é conhecido por ser uma dança mais envolvente, menos solta, com o condutor e a conduzida realizando passos de maneira mais devagar em um abraço bem colado.

"É uma versão mais romântica do Brega Pop. Se utiliza a mesma base, porém com outras possibilidades. Tem o abraço, esse contato mais próximo, cabeça com cabeça, rosto encolado", explica o professor de dança Linekee Ayres.

Brega pop

No pop, são encontradas músicas mais agitadas quando comparadas às dançadas no brega saudade. Os passos seguem a mesma base que a vertente mais "romântica", o que diferencia é a batida mais acelerada. No brega pop, os dançarinos se abraçam de uma forma menos colada e realizam passos mais descontraídos. Alguns giros que se aproximam do tecnobrega também são realizados.

Tecnobrega

Assim como as vertentes anteriores, é classificado como uma dança social. A diferença é que, na dança, o tecnobrega se distancia tanto do brega pop, quanto do brega saudade. "O tecnobrega tem uma proposta mais solta, cheia de movimento. Tem seus passos e movimentos característicos, como o 'parafuso'", explica Linekee.

Este ritmo, dançado recentemente na Dança dos Famosos, é conhecido por ter músicas mais agitadas, como "Não vou te deixar", de Gaby Amarantos, à "Meteoro", da banda Iza Show, ou "Fuxico do Farol", da banda XB.

Brega calipso

Conhecido pelas músicas tocadas em shows e apresentações, esta vertente ficou conhecida nacionalmente pelas músicas da banda Calypso. O ritmo surgiu por influência da lambada com o brega pop e canções caribenhas, levado ao redor do Brasil por artistas que se apresentam com balé nos shows.

Com a intenção de inovar nos shows, muitas bandas passaram a apresentar seus bailarinos com uma dança mais movimentada e voltada para a plateia. "Os passos são executados de frente, para o público. São movimentos aéreos, planos baixos, médios e altos", explica o professor de dança.

