Alunos viralizam cantando tecnobrega 'Me Libera' na escola; assista

Um vídeo de vários estudantes de uma escola em Manaus está viralizando na web nos últimos dias. Na filmagem publicada no X por um dos professores, os alunos da escola Elisa Bessa Freire, localizada na capital do Amazonas, se divertem e cantam a música "Me Libera", cantada e lançada recentemente pela paraense Gaby Amarantos em parceria com a banda Uó.

Os estudantes estavam no intervalo de um evento realizado na instituição no momento em que o professor exibiu o videoclipe da cantora com o grupo goiano. A repercussão do vídeo foi imediata e chegou até a intérprete da canção, que também compartilhou a postagem no Instagram.

"Esse é o nosso TecnoBrega, diretamente das periferias da Amazônia, ganhando o mundo e sendo celebrado pelas nossas crianças", comemorou Gaby.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)