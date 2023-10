Modelo é dispensada após companheiro saber que ela já fez sexo com mais de 300 pessoas

A modelo Annie Knight, de 26 anos, revelou que chegou a ser dispensada por um ex-parceiro após o rapaz descobrir que a influenciadora digital já havia se relacionado sexualmente com mais de 300 pessoas. A loira já chegou a transar com cinco pessoas no mesmo dia.

Em entrevista ao jornal Daily Star, Annie contou que o namorado pensou ser “especial”, ou seja, que ela se entregaria somente a ele, até que soube da quantidade de antigos relacionamentos da jovem.

“Um dos caras que eu via com regularidade passou a me ignorar assim que viu essas notícias sobre mim”, disse indignada.

Segundo ela, logo o sentimento de frustração deu lugar ao desprezo. “Sou sempre honesta com eles quando me perguntam, mas se não me perguntarem, não vou tocar no assunto. Então, acho que ele viu as matérias e ele surtou e foi tipo: ‘Eu não quero ficar com essa garota’, o que é uma droga”, acrescentou.