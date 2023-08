Modelo OnlyFans vende nudes para ajudar vítimas de incêndios florestais; veja o valor

A modelo OnlyFans e moradora de Honolulu, no Havaí, identificada como Mariah Casillas, 22 anos, revelou que enviará nudes para cada pessoa que doar pelo menos $10 para os esforços de recuperação voltados para os incêndios florestais de Maui. O valor será repassado para ações às vítimas da cidade, que era rota turística, mas sofreu grandes impactos ambientais e sociais com o fogo.

A maneira particular da modelo de arrecadar dinheiro para a ilha atraiu 1,3 milhão de visualizações no antigo Twitter, plataforma a qual postou a mensagem picante. “F--k it, enviando nudes para todos que doarem pelo menos $10 para minha arrecadação de fundos para incêndios florestais em Maui. Eu amo demais esta bela ilha ”, dizia o tweet da arrecadação de fundos . “RT e DM após a doação, estarei verificando ;)”.

(Reprodução / @Lavaxgrll)

A modelo, que atende por @Lavaxgrll no Twitter, iniciou a campanha “HELP LAHAINA NOW!”, na página GoFundMe, na última segunda-feira (14). Desde então, ela arrecadou mais de $7.400 em doações, o que significa ter enviado mais de 740 imagens nuas para os fãs.

(Reprodução / @Lavaxgrll)

“Eu só quero espalhar a palavra – e que as pessoas parem de pensar que é um truque”, disse ela, aos mais de 92 mil seguidores na rede social X. “Eu amo esta ilha e faria qualquer coisa por ela. O dinheiro não vai para mim e não é uma promoção para nada além de arrecadar dinheiro.”