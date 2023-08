Alzira de 'Mulheres de Areia' tem OnlyFans com sugestões de presentes e app para atores

A reprise de Mulheres de Areia despertou algumas curiosidades sobre os atores que participaram da trama. Por exemplo, a atriz Giovanna Gold, que interpretou Alzira, por onde anda?

A artista continua atuando, mas também investiu em novas áreas, principalmente as tecnológicas.Giovanna lançou um aplicativo que ajuda atores a memorizarem falas e produz conteúdo para o OnlyFans.

VEJA MAIS

Aos 59 anos, Giovanna ainda segue a carreira de atriz. Sua última novela na Globo foi Por Amor (1997), e desde então fez aparições em produções como o Show do Tom e Gênesis, ambos da Record. Além disso, ela interpretou a vilã Carmem no remake de Chiquititas (SBT), e no ano passado apareceu no último episódio de Pantanal. Giovanna também fez filmes e peças de teatro.

Ainda nessa área, ela também inventou um aplicativo para atores chamado Gold Memo Script, que promete ajudar atores a memorizarem suas falas e ensaiarem de forma prática.

Ela ainda também tem um perfil ativo no OnlyFans. Com 33 publicações na plataforma de conteúdo adulto, e colocou uma foto fazendo topless na praia como capa do perfil. É possível encontrar na rede, um link com sugestões de presentes que os fãs podem lhe dar na Amazon, como lingeries, maquiagens e até um computador de R$ 13.600.