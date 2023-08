Influencer se diz decepcionada com OnlyFans de Whindersson Nunes

A modelo de plataformas adultas e influencer digital Kerolay Chaves ficou desapontada com o conteúdo oferecido pelo comediante Whindersson Nunes no OnlyFans. Kerolay chegou a cancelar a assinatura. Ela declarou esperar conteúdos mais originais do comediante, mas percebeu que o perfil não atendia às expectativas.

Kerolay ficou conhecida por andar com um microshort e ser hostilizada no supermercado. O caso ganhou repercussão nas redes sociais.

A modelo aproveitou para oferecer ajuda a Whindersson para dar algumas dicas para melhorar seu OnlyFans. “Se ele quiser posso dar umas dicas do que ele pode fazer para melhorar. Não tem nada chamativo ou que prenda a atração, são pouquíssimos conteúdos disponibilizados. Na minha opinião, ele tem que se esforçar mais”, comentou a influenciadora. A assinatura do OnlyFans do comediante custa U$ 9,99, um pouco mais que R$ 50 mensais.

Relembra

Whindersson Nunes anunciou que abriu uma conta na plataforma de conteúdo OnlyFans, causando euforia na web. “Sim, esse novinho tem OnlyFans“, contou o influenciador. “Vocês sabem que eu gosto de estar no meio de tudo, né? Luto, faço humor, canto, danço, empino pipa, jogo bola e agora venho anunciar meu OnlyFans”, disse o humorista no perfil. “Vai estar cheio de coisa exclusiva”.