Ex-atriz da Globo diz ter faturado quase R$1 milhão em uma semana no OnlyFans

A atriz Marcella Maia, que interpretou a Morte na série "Quanto Mais Vida, Melhor" transmitida pela TV Globo, fez uma entrada marcante no cenário da plataforma de conteúdo exclusivo para adultos, OnlyFans, no mês de julho deste ano. Ainda que tenha iniciado essa atividade recentemente, Marcella já está colhendo frutos financeiros significativos. Recentemente, ela compartilhou que alcançou um impressionante marco, acumulando quase R$ 1 milhão em ganhos com apenas uma semana de dedicação.

Utilizando sua conta no Instagram como meio de comunicação direto com seus seguidores, Marcella não apenas divulgou seu rendimento, mas também enfatizou a transparência em suas operações.

VEJA MAIS

Ela mencionou: "Nossa atuação se pauta em dólares e verdade". A atriz conseguiu arrecadar a cifra de US$ 200 mil, equivalente a cerca de R$ 980 mil em moeda local. No entanto, além de sua incursão no conteúdo para adultos, Marcella também demonstra suas habilidades no canto e mantém uma presença ativa nas redes sociais, congregando mais de 2 milhões de seguidores.

A decisão de Marcella Maia de se aventurar no universo do OnlyFans foi influenciada por um evento desafortunado: a exposição de sua privacidade na internet. Um vídeo íntimo, divulgado sem sua autorização, foi compartilhado em uma plataforma dedicada a conteúdo adulto. Em resposta a essa invasão, a atriz relatou: "Eu tive minha intimidade vazada, fui atacada, recebi uma onda de haters e acusações. Saí da internet, voltei e resolvi entrar no OnlyFans", conforme manifestou por meio de suas redes sociais.

A trajetória de Marcella Maia reflete uma notável resiliência e reinvenção. Além disso, é importante destacar que o envolvimento com plataformas como o OnlyFans e outras de cunho adulto deixou de ser um assunto controverso. Muitas figuras públicas, inclusive celebridades, têm encontrado nesse meio uma fonte lucrativa e bem-sucedida para suas atividades criativas e profissionais.