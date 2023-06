Atriz descobre tumor no rosto; clínica injetou silicone industrial em procedimento estético

A ex-atriz da Globo, Marcella Maia, precisou passar por uma cirurgia no rosto para a retirada de um tumor benigno. A jovem recebeu o diagnóstico em Bogotá, na Colômbia, depois de descobrir que uma clínica aplicou silicone industrial em vez de ácido hialurônico em um procedimento estético para rejuvenecer.

A cirurgia aconteceu na última quinta-feira (15) e Marcella já está em casa para seguir com os medicamentos. Pelas redes sociais, a atriz alertou: "Por sorte, o pior não aconteceu comigo, mas eu estava com uma bomba relógio em meu rosto. Prestem muita atenção e cuidado com o silicone industrial", escreveu ela.

A loira viveu uma interpretação da "Morte" na novela "Quanto Mais Vida, Melhor" (2021). Relatou que sofreu pressão estética quando trabalhava como modelo. Com aval da agência em que estava contratada foi convencida a fazer o procedimento para deixar o rosto mais simétrico. A especialista, então, teria alegado que colocaria ácido hialurônico na região dos olhos.

"Há alguns meses, descobri que fui vítima do silicone industrial há 13 anos", lamentou a artista."Isso é um alerta a todas as jovens que, devido à pressão estética, acabam fazendo procedimentos sem antes pesquisar as técnicas e os profissionais", alertou Marcella.