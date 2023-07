Ex-atriz da Globo tem vídeo íntimo vazado e denuncia tentativa de extorsão

A atriz Marcella Maia, que interpretou a Morte, na novela da Globo "Quanto Mais Vida, Melhor" (2021-2022), teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais e em sites de pornográficos. A atriz denunciou o caso na polícia e teria sido vítima de uma tentativa de extorsão.

"A artista revela que teve seu aparelho celular clonado no último mês e que vem sofrendo com o vazamento de conteúdos íntimos, após não ceder à extorsão", diz a nota da assessoria da artista. "Ela reitera que foi mais uma vítima da invasão desse crime digital e que as medidas jurídicas já estão sendo tomadas".

Na manhã desta quarta-feira (26), o vídeo íntimo no qual a atriz aparece se masturbando embaixo de um chuveiro foi publicado nos próprios stories de Marcella. A postagem foi apagada dez minutos depois. A assessoria explicou que o Instagram da atriz também foi hackeado.

Marcella é uma mulher trans. Ela denunciou em 2021 ter sofrido transfobia em Caraíva (BA). Em seu Instagram, ela denunciou na época com fotos de hematomas nas regiões de seu pescoço, ombro e seio.