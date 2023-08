Ex-marido de Preta Gil é acusado de enganar e agir de má fé em conteúdo do Onlyfans

Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy está causando uma grande revolta nos assinantes do OnlyFans que pagaram R$ 49 para ver seus conteúdos íntimos na plataforma de conteúdo adulto. Acontece que o personal trainer se iniciou no site no fim de junho e não postou nenhum nudes ou qualquer referência a um conteúdo íntimo, como é a proposta da plataforma.

O site EXTRA foi conferir o conteúdo e viu que Rodrigo publica lá apenas fotos de treinos, fumando maconha e, no máximo imagens sem camisa. E isso tem gerado um grande número de reclamações dos usuários no próprio perfil dele do Onlyfans. Os assinantes acusam o ex-marido de Preta Gil de enganar as pessoas que pagaram para ver ele sem roupa. "Mas cadê a foto da #$%? Tu induz a uma expectativa que não condiz com a realidade. Não se queime mais do que já estás", reclamou um assinante. "Que ridículo, enrolou mesmo a galera na cara dura", escreveu outro. "Lixo esses conteúdos", escreveu um terceiro. "A dica é: não assine e não se decepcionará", disse um quarto internauta.

Em maio, o jornalista Leo Dias publicou que Godoy estava mantendo um caso extraconjugal com a ex-stylist de Preta. A profissional seria Ingrid Lima, que trabalhou com Preta até agosto do ano passado. Na mesma época, Ingrid e Rodrigo foram flagrados no aeroporto, quando voltavam de uma viagem ao Uruguai, no fim de março. Foi a gota d'água para que Preta pusesse um ponto final no casamento. A cantora faz atualmente um tratamento contra um câncer no intestino.

