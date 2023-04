Preta Gil separa de Rodrigo Godoy após descobrir traição com estilista

Desde o mês passado que fãs da cantora Preta Gil vêm sentindo falta da artista nas redes sociais. No último domingo (16) ela se pronunciou e explicou o motivo do desaparecimento. Ela disse que teve um choque séptico e precisou ficar internada. Mas paralelamente a isso, colunistas começaram a divulgar que a artista está separada do personal trainer Rodrigo Godoy, que estavam juntos há oito anos.

O casal ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas de acordo com a coluna do Léo Dias, a crise no casamento começou no final do ano passado e com a descoberta do câncer em Preta Gil, o casal permaneceu juntos. Mas há a informação de que no último dia 14, Rodrigo deixou a casa da cantora, no Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com o colunista, a decisão foi tomada após Preta Gil ter colocado rastreador no carro de Rodrigo e ter descoberto que ele estaria saindo com sua ex-estilista. O nome da mulher não foi divulgado. Rodrigo teria ido várias vezes para São Paulo para encontrar o affair.