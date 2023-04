Preta Gil e Rodrigo Godoy estariam enfrentando crise no casamento

Alguns colunistas especializados em assuntos de celebridades dizem que a cantora Preta Gil e Rodrigo Godoy enfrentam crise no casamento de sete anos. Alguns dizem que é uma crise, mas outros dizem que eles já estão separados. O casal não se pronunciou sobre o assunto.

As especulações começaram após a artista sumir das redes sociais por um longo período, mas neste domingo (16), a cantora se pronunciou e disse o motivo. Ela passou por problemas durante o tratamento do câncer e teve um choque séptico. Mas durante o pronunciamento não falou sobre qualquer tipo de crise no casamento.

De acordo com as especulações, Preta Gil está separada de Rodrigo, mas que ele estaria prestando assistência nesse momento em que ela passa pelo tratamento. Preta Gil e Rodrigo Godoy começaram o relacionamento em 2015