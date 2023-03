Gominho pede demissão para ajudar Preta Gil em tratamento

O apresentador Gominho, de 33 anos, pediu demissão da rádio Sua Salvador FM para morar com Preta Gil no Rio de Janeiro e ajudar a cantora durante o tratamento contra o câncer de intestino. A cantora foi diagnosticada em janeiro desse ano e já passou por quatro sessões de quimioterapia.

Em entrevista à revista Quem, Gominho disse não se importar com as críticas que receberia por se mudar para a casa da artista em um momento delicado. “Me deu essa vontade de ir ficar do lado dela, então pedi demissão e vim morar na casa dela no Rio", disse.

O amigo também se colocou à disposição de Preta Gil para tudo que ela precisar. A filha de Gilberto Gil já fez quatro sessões de quimioterapia e está aguardando pela radioterapia e cirurgia. “Estou lá junto com o Rodrigo e as funcionárias da Pretinha para levar o balde (quando a artista tem náuseas devido ao tratamento), para ficar em silêncio do lado dela e fazê-la rir”, contou Gominho.

Gominho reconhece a luta de um paciente oncológico e diz que é preciso mostrar o máximo de apoio. “São dias bons e dias ruins. Nos dias em que ela está mais baqueada, às vezes o que precisa é só de alguem do lado, de mãos dadas com ela", revelou.

Preta Gil descobriu o diagnóstico de câncer no intestino em janeiro deste ano, e, desde então, compartilha com seus seguidores quando pode, a rotina do tratamento.

"Pretinha é muito amada. Todo esse apoio que ela está recebendo agora é resultado do tanto de amor que ela entrega para o mundo", completou o amigo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)