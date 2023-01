Preta Gil fala sobre tratamento contra o câncer: ‘Muito confiante de que eu vou sair vitoriosa'

Preta Gil publicou um vídeo no Instagram para atualizar os seguidores sobre o seu estado de saúde após ter sido diagnosticada com câncer de intestino. No último domingo (15), por meio da postagem, a cantora agradeceu o apoio dos fãs e afirmou que está confiante no tratamento, que iniciará nesta segunda-feira (16).

Na filmagem de aproximadamente dois minutos, Preta disse que acredita no tratamento e que vai conseguir vencer o câncer. “Eu estou confiante, muito confiante que eu vou sair dessa vitoriosa. Eu não tenho nem dúvidas disso. Eu tenho muita fé em Deus, nos meus Orixás e nos médicos, muita confiança nos médicos que vão me tratar”, disse a cantora.

Em seguida, a artista falou sobre a visão limitada que algumas pessoas têm sobre o tratamento. “Hoje em dia quando a gente fala de câncer, tem um estigma muito grande e, muitas vezes, o diagnóstico vem como uma sentença e não é. Hoje os tratamentos são muito avançados, a ciência e a medicina evoluíram muito, tenho confiança que vou passar por essa, vou passar bem”, declarou Preta.

Veja o vídeo completo:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)