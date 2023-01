Preta Gil chega inconsciente em hospital e é internada às pressas no Rio de Janeiro

A cantora Preta Gil precisou ser internada às pressas na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (5). A artista chegou desmaiada e em uma cadeira de rodas na emergência do hospital, acompanhada do marido, Rodrigo Godoy. Até o final da noite, a filha de Gilberto Gil permanecia na unidade hospitalar. A informação é da coluna de Fábia Oliveira no Em Off.

Em comunicado, a assessoria da artista afirmou que ela está bem e que foi ao hospital realizar exames de rotina. A cantora não se manifestou publicamente sobre o caso e não fez nenhum relato nas redes sociais. O hospital informou que não divulga informações sem o consentimento dos pacientes ou de familiares.

