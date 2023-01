Jeremy Renner: ainda no hospital, ator da Marvel agradece apoio dos fãs

Ainda no hospital, o astro da Marvel Jeremy Renner se pronunciou pela primeira vez, nesta terça-feira (03), desde que sofreu um grave acidente, nos Estados Unidos, enquanto tirava neve da frente da própria casa, no dia 1º de janeiro. O ator foi submetido a duas cirurgia devido a um trauma torácico contuso e lesões ortopédicas. De acordo com a CNN, o estado de saúde do ator é grave, mas estável. Ele seguirá internado em um hospital na Califórnia.

Pelas redes sociais, Renner postou uma foto e tranquilizou os fãs, mesmo estando na unidade de terapia intensiva. “Obrigado a todos pelas vossas palavras de carinho. 🙏. Estou muito confuso agora para digitar. Mas eu mando amor para todos vocês”, disse o astro.

De acordo com a imprensa internacional, entre elas a TMZ, o ator norte-americana Jeremy Renner, 51 anos, foi atingido por uma máquina que corta e limpa o gelo. Um vizinho relatou que a máquina acidentalmente acertou a perna do ator – ele estava no local ajudando a limpar o local. O astro também teve um trauma no tórax.

Alguins dias antes, Renner chegou a postar umas imagens da condição em que o próprio carro ficou após uma nevasca. Veja!