Jeremy Renner, o 'Gavião Arqueiro' da Marvel, está em estado crítico após acidente

O ator Jeremy Renner, que participou do “Gavião Arqueiro” e “O Legado Bourne”, sofreu um acidente e está em estado “crítico, mas estável”. Hoje, 02, o seu representante deu a notícia para a imprensa.

Foi confirmado para a revista Variety, que “Jeremy está em estado crítico, mas estável, com ferimentos após sofrer um acidente ao remover neve nesta segunda-feira (2)”.

Mesmo sem confirmação de onde ocorreu o acidente, sabe-se que o ator possui uma casa em Washoe County, em Nevada, nos Estados Unidos, há vários anos, de acordo com o Reno Gazette Journal.

A localidade que fica no norte do estado, recebeu fortes nevascas devido a uma tempestade na véspera do ano próximo, segundo o jornal.

Jeremy Renner é um vingador no universo cinematográfico da Marvel, aparece em “Vingadores” e recentemente ganhou a própria série no Disney+, “O Gavião Arqueiro”. Ele já foi indicado ao Oscars por duas ocasiões, em “Atração Perigosa” e “Guerra ao Terror”. Atualmente, ele está estrelando “O Dono de Kingstown”, que está estreando sua segunda temporada este mês.