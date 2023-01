Morte de Bento XVI: Começa o velório do Papa emérito no Vaticano e fiéis fazem fila para homenagens

Nesta segunda (2), centenas de pessoas visitaram o Vaticano no primeiro dia de velório para se despedir do Papa emérito Bento XVI, que faleceu no último sábado (31), aos 95 anos. O funeral do sacerdote será realizado pelo Papa Francisco.



Essa será a primeira vez na história da Igreja Católica que um Papa em exercício enterrará outro sacerdote. A cerimônia começará às 5h30 (horário de Brasília) e será simples, como pediu Bento XVI.

Papa Bento XVI é velado no Vaticano (Andreas SOLARO / AFP)

O corpo do Papa emérito foi transferido nesta segunda-feira de manhã para a Basílica de São Pedro, onde ficará exposto ao público até quinta-feira (5), entre 9h e 19h, no horário local. Na terça-feira (3), o público poderá prestar sua homenagem entre 6h e 18h. A entrada é gratuita e não é preciso reservar hora.

Em comunicado, o Vaticano informou que Bento XVI será sepultado nas grutas vaticanas, onde se encontram os túmulos dos Papas.

Dezenas de milhares de pessoas são esperadas, incluindo chefes de Estado e líderes de outras religiões, ao funeral do 265º Papa da história. A fila de fiéis na praça de São Pedro começou a se formar de madrugada.

Multidão se reúne para despedida ao Papa Bento XVI (ANDREW MEDICHINI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

"Cheguei às 6h. Para mim, parece normal homenageá-lo depois de tudo o que ele fez para a igreja", disse Anna-Maria, uma freira italiana.

O Vaticano divulgou neste domingo (1º) as primeiras fotos do corpo do Papa emérito, o segundo da história da igreja a renunciar ao pontificado.

No ano de 1294, Celestino 5º abdicou antes de ser consagrado. Na época, ele alegou não ter mais "forças" para exercer a função em razão de sua idade avançada. Bento XVI tinha dificuldades para andar e foi aconselhado pelos médicos a evitar as viagens transatlânticas.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).