Morte de Bento XVI: autoridades lamentam o falecimento do Papa emérito

Desde que a rede de notícias do Vaticano publicou, na manhã deste sábado, 31, sobre a morte do Papa emérito Bento XVI, aos 95 anos de idade, autoridades de diferentes países foram às redes sociais se manifestar a respeito da informação. Bento XVI faleceu após um período de complicações na saúde, dentro de um convento, o Mosteiro Mater Ecclesiae, onde vivia desde quando renunciou o cardgo, em 2013.

Confira o que dizem as autoridades:

Emmanuel Macron, presidente da França

"O meu pensamento dirige-se aos católicos da França e do mundo inteiro, enlutados pela partida de Sua Santidade Bento XVI, que trabalhou com alma e inteligência por um mundo mais fraterno".

Olaf Scholz, chanceler da Alemanha

Como um Papa alemão, Bento 16, para muitos, não apenas neste país, um líder especial da igreja. O mundo perde uma figura formadora da Igreja Católica, uma personalidade polêmica e um teólogo inteligente. Meus pensamentos estão com o Papa Francisco

Dom Odilo Scherer, cardeal e arcebispo metropolitano de São Paulo

Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu

"Não tenha medo do mundo, nem do futuro, nem de sua fraqueza." Triste ao saber do falecimento de Sua Santidade o Papa Emérito Bento 16. A Europa está de luto por ele. Que ele descanse em paz.

