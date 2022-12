Padre Cláudio Pighin fala sobre importância de Bento XVI: 'Humilde e firme em servir a igreja'

'Humilde e firme em servir a igreja' é como o padre Cláudio Pighin, ministrante das missas dominicais na sede de O Liberal, em Belém, descreve o Papa emérito Bento XVI, que faceleu na manhã deste sábado, 31, no Vaticano, aos 95 anos. Ele é conhecido por ter sido o primeiro pontíficie a renunciar o cargo em 600 anos, na história da Igreja Católica. Para o padre Pighin, o gesto demonstrou a sabedoria de Bento XVI.

"Ele soube se colocar em discussão como papa para defender a mesma Igreja, quando decidiu se aposentar", avalia Pighin. Bento XVI, ou Joseph Aloisius Ratzinger, foi o 265º Papa da Igreja Católica, assumindo o cargo em 2005, sucedendo João Paulo II. Na visão do padre Pighin, ele teve sensibilidade de perceber suas condições para exercer as atividades eclesiásticas diante de um mundo muito diferente:

"Ele soube interpretar os tempos modernos que relativizam tudo aquilo que no passado era definido valores indiscussos. Ele era um profundo teólogo. E, como quem conhece muito, é sempre humilde: Papa Bento XVI foi muito humilde e firme em servir a Igreja de Jesus. Ele nos ajudou, sobretudo, a saber conciliar a razão com a fé. A razão é importante para a fé".

A morte de Bento XVI foi anunciada na manhã deste sábado por meio de publicações da rede de notícias do Vaticano. Já com a saúde debilitada, o ex-pontíficie chegou a ser alvo de intercessões propostas pelo atual Papa Francisco. O Vaticano havia dito, em um comunicado, que Bento havia sofrido uma "piora" repentina de sua saúde mas que sua condição estava "sob controle", com atenção médica constante.

Confira a nota do Vaticano: