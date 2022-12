O ano de 2022 vai finalizar com mais uma perda para o mundo. No início da manhã deste sábado (31/12), último dia do ano, o Vaticano anunciou a morte do Papa Emérito Bento XVI. "É com pesar que informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34 no Mosteiro Mater Ecclesiae no Vaticano. Mais informações serão fornecidas o mais breve possível", escreveu o perfil de notícias do Vaticano no Twitter.