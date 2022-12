Morte de Bento XVI: Dom Alberto Taveira convoca fiéis para fazerem oração pelo Papa emérito

O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, se pronunciou após a notícia do falecimento do Papa emérito Bento XVI, ocorrido na manhã deste sábado, 31, no Vaticano. Para o líder da Igreja Católica na capital do estado, o momento é de fazer intercessões de gratidão pela vida de Bento XVI e de entrega de sua alma a Deus.

Diante de simbólica perda, Dom Alberto afirma que este é um momento de grande união para a Igreja Católica. Ele se refere à morte de Bento XVI como "um chamado para junto de Deus" e profere palavras de gratidão pela vida do ex-pontífice.

"Queremos render graças a Deus por todo o bem que foi feito por essa figura notável, como teólogo, como pastor, como papa. Uma das inteligências mais prodigiosas do nosso tempo. Que Deus o acolha junto de si. Que seus exemplos e seus ensinamentos fiquem permanentemente gravados no coração de todos os fiéis".

Dom Alberto Taveira também faz um apelo aos católicos nesta manhã do último dia do ano, convocando a todos a se colocarem em oração em prol do Papa emérito:

"Convidamos todos os fiéis em paróquias e comunidades a se unirem em oração, agradecendo a Deus pela vida de Bento XVI e fazendo entrega de sua existência nas mãos misericordiosas, daquele que quis se dizer apenas servo humilde do Senhor. Deus abençoe a todos e que comecemos o ano que está para iniciar com a certeza de termos entregue aos céus um dos tesouros mais preciosos da vida da Igreja Católica em nosso tempo".

A morte de Bento XVI foi anunciada na manhã deste sábado por meio de publicações da rede de notícias do Vaticano. Já com a saúde debilitada, o ex-pontíficie chegou a ser alvo de intercessões propostas pelo atual Papa Francisco. O Vaticano havia dito, em um comunicado, que Bento havia sofrido uma "piora" repentina de sua saúde mas que sua condição estava "sob controle", com atenção médica constante.

Confira a nota do Vaticano: