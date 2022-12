Como será o funeral de Bento XVI? Primeiro papa emérito da igreja católica morreu hoje (31/12)

O funeral do primeiro papa emérito da história será realizado apenas cinco dias após sua morte: no próximo dia 05 de janeiro de 2023. Bento XVI morreu neste sábado (31/12), último dia do ano de 2022. Seu corpo será velado na Praça São Pedro, no Vaticano. Na ocasião, o papa Francisco celebrará uma missa em homenagem ao pontífice. A tradição do Vaticano para funerais de papas é bastante clara e antiga, mas o fato de Bento XVI ter sido o primeiro a renunciar, pode deixar os preparativos incertos.

Até o momento, a Santa Sé confirmou que o corpo será exposto na Basílica de São Pedro a partir da manhã de segunda-feira para que os fiéis possam se despedir. Porém, não se sabe, até o momento, se o alemão usará os trajes vermelhos dos papas e se serão 9 dias de luto ou menos e se líderes mundiais serão convidados. O local do sepultamento do corpo também não está definido.

"Sob o ponto de vista litúrgico, acho que quando o funeral acontecer, essencialmente será o ritual tradicional seguido em rituais papais", disse à AFP o especialista litúrgico Claudio Magnoli. "A diferença substancial é que pode ser presidido por um Papa, enquanto até agora quem o fazia era o decano dos cardeais ou um cardeal designado (para a tarefa)", finalizou o especialista.

Onde o papa emérito será enterrado?

Em 2020, relatos na imprensa apontaram que Bento XVI havia dito que gostaria de ser enterrado na antiga tumba de João Paulo II, no túmulo de São Pedro. O local fina na parte subterrânea da Basílica de São Pedro, entre uma área chamada Necrópole Vaticana, onde há diversas sepulturas e mausoléus.

O que é o anel pescador papal

Todos os papas possuem um "anel pescador", que é um dos principais símbolos papais. Feito especialmente para cada um, ele era usado, antigamente, para selar documentos oficiais e era destruído sempre que o papa morria. Mas, quando Bento deixou o Pontificado em 2013, a parte de cima do seu anel foi marcada com um X para indicar que ele não tinha mais poder.