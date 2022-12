Vaticano diz que estado de saúde do papa emérito Bento XVI é grave, mas estável

Um dia após o papa Francisco pedir orações para seu antecessor, o Vaticano informou, nesta quinta-feira (29), que o estado de saúde do papa emérito Bento XVI é grave, mas estável. Apesar da condição, o religioso encontra-se “lúcido”, segundo o monastério Mater Ecclesiae, lugar de residência de Bento. As informações são do G1 Mundo.

Em um comunicado, o diretor do serviço de comunicação do Vaticano, Matteo Bruni, informou que o papa conseguiu descansar bem na noite passada. “Está acordado e está totalmente lúcido hoje, ainda que seu estado continue grave, a situação é estável", anunciou.

No ano de 2013, Bento XVI surpreendeu o mundo ao renunciar de suas funções, alegando questões de saúde. Na última quarta-feira (28), Papa Francisco anunciou que seu predecessor estava “gravemente doente” e pediu oração especial por ele.