Papa Francisco pede oração especial por Bento XVI: ‘muito doente’

O Papa Francisco fez um apelo pela saúde do ex-papa Bento XVI, ao final de sua audiência geral realizada nesta quarta-feira (28). Sem dar detalhes, o líder católico afirmou que Bento, hoje com 95 anos, está "muito doente" e pediu orações. O Vaticano não comentou sobre o assunto e os telefonemas para a residência do ex-papa não foram atendidos. As informações são do G1 Mundo.

"Gostaria de pedir a todos uma oração especial pelo Papa Emérito Bento, que, no silêncio, está sustentando a Igreja. Lembremo-nos dele. Ele está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e sustente neste testemunho de amor à Igreja, até o fim", declarou Francisco, aos católicos presentes na audência.

Joseph Ratzinger, nome de batismo de Bento XVI, renunciou no ano 2013, se tornando o primeiro papa em cerca de 600 anos a tomar essa atitude. Desde então, ele mora no Vaticano. Foi o primeiro papa alemão em 1.00 anos, tendo sido eleito em 19 de abril de 2005, após a morte do popular João Paulo II.