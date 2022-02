Resíduos no mar

Levantamento realizado pela ONG WWF mostra que a poluição por plásticos nos oceanos pode quadruplicar até 2050.

Risco na profissão

Nove em cada dez médicos brasileiros contraíram covid-19 nos últimos dois meses, diz pesquisa da Associação Médica Brasileira.

Bento XVI (J.Bosco)

"Pronto para enfrentar o juízo final"

BENTO XVI, papa emérito da Igreja Católica, ao pedir desculpas, por meio de uma carta divulgada pelo Vaticano, por casos de violência sexual contra crianças cometidas por padres. Mas o pontífice voltou a negar que tenha acobertado sacerdotes que cometeram abusos quando ele era arcebispo em Munique, na Alemanha.

PARCERIA

TECNOLOGIA

Uma parceria firmada, e quevem ganhando reforço, entre a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) deve ampliar ainda mais a eficiência e qualidade do rebanho bubalino no Marajó. Depois do nascimento da primeira búfala por meio de fertilização in vitro, já resultado da cooperação entre pesquisadores das duas instituições, a parceria prevê a construção de uma central de biotecnologia de reprodução na Ilha do Marajó.

HOMENAGEM

Ainda no papel, o projeto já recebeu o nome de batismo de “Central de Biotecnologia da Reprodução Prof. Dr. Otávio Mitio Ohashi”. Junto com o professor da Ufra Sebastião Rolim Filho, o pesquisador da UFPA coordenava os estudos que levaram ao nascimento da primeira búfala. Mas, em abril de 2021, Ohashi morreu em decorrência da covid-19. Em dezembro, veio o nascimento da búfala, que era um dos objetivos dos estudos e então recebeu o apelido carinhoso de “Japonesa”. Agora, com o centro que leva seu nome, o esforço de Ohashi por melhorar o rebanho bubalino no Estsdo fica eternizado e, mais: ganha um importante reforço com mais pesquisa, inovação e tecnologia, no próprio Marajó.

OPINIÃO

MORADORES

O Departamento de Trânsito do Pará deve divulgar até terçafeira os resultados do questionário aplicado na última sexta-feira aos moradores da ilha de Outeiro. A ideia de ouvir os moradores veio depois de o governo estadual lançar um pacote de medidas para minimizar os transtornos dos moradores na travessia da ilha para o distrito de Icoaraci. Com as respostas do questionário, o Detran pretende traçar um perfil das pessoas que utilizam as embarcações diariamente e coletar novas sugestões de melhorias que possam ser somadas às medidas já adotadas ao longo da semana passada.

VISITA

ARTICULAÇÕES

Depois de voltar ao Partido dos Trabalhadores, a ex-governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, publicou em suas redes sociais o resultado da reunião que teve com a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que a recebeu junto com outros deputados federais, entre eles Beto Faro, pré-candidato a Senado pelo PT do Pará. Ana Júlia, que deverá se candidatar a uma vaga na Câmara Federal, disse que a principal articulação tratada na reunião foi em torno da eleição a presidente de Luiz Inácio Lula da Silva, que já trabalha para voltar ao comando do país.

CONTAS

CLASSIFICAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) definiu uma nova classificação das prestações de contas anuais de gestores públicos. As mudanças já valem para exercício deste ano, nas prestações de contas a serem encaminhadas pelos ordenadores de despesas pertencente aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Pará. A nova classificação, proposta pela secretaria de Controle Externo do TCE, confirma a atualização contínua dos cadastros dos órgãos que devem prestar contas à Corte, e está de acordo com as mais recentes alterações na estrutura administrativa do Estado, que garante mais transparência à

fiscalização das contas públicas.

TRÂNSITO

BRIGÕES

Um projeto de lei promete, se aprovado, punir com multa e suspensão do direito de dirigir os brigões que são adeptos de parar o veículo na pista ou no acostamento para promover discussão ou briga no trânsito. A proposta do deputado Célio Studart (PV-CE), classifica a infração como grave e prevê, ainda, o recolhimento do documento de habilitação, que só seria devolvida ao seu titular após cumprida a penalidade e um curso de reciclagem. O texto está em análise na Câmara dos Deputados, onde o projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Viação e Transportes; de Constituição e Justiça e de Cidadania.

ESCOLA

RECURSOS

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), confirmou que os pagamentos do programa “Bora pra Escola”, de incentivo ao retorno às aulas, ocorrerão de forma escalonada a partir da semana que vem. Segundo a Prefeitura, o atraso ocorreu por conta de entraves operacionais com a Caixa Econômica Federal, mas os valores do programa já foram transferidos pela Prefeitura à instituição financeira que, em virtude da complexidade do arquivos de cadastramento dos beneficiários, não conseguiu garantir os pagamentos no prazo prometido inicialmente pela prefeitura, que venceu na última sexta-feira, 11.

EM POUCAS LINHAS

O projeto “Abrace o Marajó”, iniciativa do governo federal desenvolvida pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, terá mais uma agenda de anúncios de obras no próximo dia 23.

Desta vez, a ministra Damares Alves, titular da pasta, visitará o município de Curralinho, em reunião com a comunidade no ginásio Agnelo de Castro Freitas.

A reforma do Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, que foi usado como hospital de campanha durante a pandemia de covid-19, não deve terminar neste primeiro semestre, conforme as previsões iniciais.

Por conta disso, a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) adiou a realização da XV Feira da Indústria do Pará, que estava programada para o 1º semestre deste ano.

A feira será transferida para o período de 19 a 22 de outubro, mas a Fiepa afirma que não haverá nenhuma alteração com relação às comercializações e reservas dos estandes, já realizadas quase em sua totalidade.

Números de monitoramento feito com sites do mundo todo pela plataforma SimilarWeb confirmam que OLiberal.com mantém em 2022 a liderança absoluta em audiência no Estado.

O levantamento do mês de janeiro foi divulgado esta semana e confirma a liderança do site na região.

Os fãs do futebol americano vão estar ligados na noite deste domingo para acompanhar mais uma edição do Super Bowl. A final do futebol americano terá as equipes do Cincinnati Bengals contra Los Angeles Rams.

O Super Bowl é um dos maiores eventos do mundo, com espectadores por todo o planeta. Apenas 30 segundos de comercial no evento custa acima de 5,6 milhões de dólares. O espetáculo, além do jogo, possui grandes shows e ganha cada vez mais fama no Brasil.

Atletas de equipes paraenses de futebol americano estarão reunidos no Studio Pub, na rua Presidente Pernambuco, próximo à Gentil, para acompanhar e torcer por seus times preferidos. A transmissão começa às 20h30.