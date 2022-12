Bento XVI veio ao Brasil? Relembre a única vez que o papa emérito esteve no país

O Papa Emérito Bento XVI, que morreu hoje, 31, aos 95 anos, esteve no Brasil em uma única durante os quase 8 anos que esteve no cargo.

Em visita a capital paulista e na região de Aparecida, em São Paulo, durante uma visita de cinco dias ao Brasil. O pontífice alemão participou da 5ª Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, em maio de 2007.

Depois dessa ocasião, ele estaria aqui em julho de 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude, organizada pela Igreja Católica, mas Joseph Ratzinger renunciou cinco meses antes do evento, que contou com a presença já do Papa Francisco.

Bento XVI ficou no Brasil entre 9 e 13 de maio de 2007 e a presença dele mobilizou milhares de fiéis que seguiram em romaria para as cidades de São Paulo e Aparecida.

Na ocasião, os discursos do pontífice tiveram grande repercussão mundial ao se posicionar contra a pesquisa com embriões, aborto, eutanásia, criticou as seitas cristãs, o divórcio e os desvios sexuais, exaltou a castidade, e pediu menos ideologia e mais fé aos católicos.

Bento XVI se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no cargo na ocasião, além de se encontrar com bispos e representantes de outras religiões.

No Instagram, Lula, que assumirá o cargo novamente amanhã, 1º, lamentou a morte do pontífice.

O religioso também participou de um encontro com cerca de 40 mil jovens católicos no estádio do Pacaembu, visitou a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, na cidade de Aparecida. No local, ele abriu a Conferência Geral dos Bispos Latino-americanos e caribenhos. Ele conversou com dependentes químicos em recuperação num centro de reabilitação em Guaratinguetá, no interior paulista.

No Brasil, ainda durante a visita, o pontífice canonizou o primeiro santo nascido no Brasil, Santo Antônio de Sant’anna Galvão, o Frei Galvão.