Durante missa, Dom Alberto Taveira Corrêa cita as mortes de Pelé e do Papa emérito Bento XVI

Ao celebrar missa em ação de graças pela posse do governador Helder Barbalho, neste sábado (31), o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, citou as mortes de Pelé e do Papa emérito Bento XVI.

Em cerimônia realizada na Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha, Dom Alberto começou dizendo que o tempo passa. “O tempo tem o seu sentido que é dado também pelas opções que nós fazemos... Hoje é o último dia do ano. Estamos terminando esse ano de 2022. Queremos olhar para o tempo que vem com esperança. O que acontece nesse tempo? Nós temos tristezas, alegrias”, afirmou.

E completou: “Pensemos em um país que lamenta a morte de Pelé. Pensemos na Igreja que, hoje (sábado), faz a entrega do Papa emérito Bento XVI, falecido nesta manhã. Pensemos em todos os acontecimentos”.

LEIA TAMBÉM:

"O tempo pede escolhas de nossa parte", diz arcebispo

Pelé morreu, na quinta-feira (29), aos 82 anos. O Rei do Futebol estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro. Edson Arantes do Nascimento passou a não responder mais ao tratamento quimioterápico que fazia desde setembro de 2021, quando foi operado de um câncer no intestino.

Aos 95 anos, Bento XVI faleceu após um período de complicações na saúde, dentro de um convento, o Mosteiro Mater Ecclesiae, onde vivia desde quando renunciou ao cargo, em 2013.

Em outro momento da missa, o arcebispo Dom Alberto disse que o tempo corre veloz. “E o tempo pede escolhas de nossa parte. O tempo pede que nós preenchamos cada minuto do jeito mais inteligente, mais do que inteligente, sábio que seja possível. É assim que nós queremos preencher os dias e anos de nossa vida”, afirmou.