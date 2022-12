Padre Fábio de Melo faz homenagem para Papa Bento XVI na web

O Padre Fábio de Melo usou as redes sociais na manhã deste sábado (31) para prestar uma homenagem ao Papa Bento XVI, que faleceu hoje, no Vaticano, aos 94 anos. No instagram, o padre brasileiro compartilhou uma foto do Papa, que renunciou o cargo há dez anos e escreveu uma homenagem. No texto, Fabio de Melo disse que “a igreja agradece” ao pontífice pelos serviços prestados.

"Ele compreendeu o poder como serviço. A ele não se apegou. Renunciou quando percebeu que já não tinha mais condições. Ele está para a Teologia assim como também estiveram Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Tereza de Ávila… um dos grandes. A ele a Igreja agradece. Descanse em paz, Papa Emérito Bento XVI", diz o texto.

Vale relembrar que Bento XVI renunciou ao papado em 2012 com a justificativa de que o faltava "forças na mente e no corpo".