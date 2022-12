Cantora dos papas: Fafá de Belém cantou para Bento XVI na Espanha; veja o vídeo

A paraense Fafá de Belém é uma artista que canta para os Papas. Bastante religiosa e devota de Nossa Senhora de Nazaré, ela soma apresentação para João Paulo II, Francisco e também Bento XVI. Ao todo foram três, ao longo da sua carreira.

Em 2007, Fafá foi convidada para cantar para Bento XVI, em Valência, na Espanha. O convite veio do próprio Vaticano. Com perfeição, a artista cantou “Ave Maria”.

Bento XVI morreu neste sábado, 31. Ele ficou no cargo de 19 de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2013, até a sua renúncia. Ele oficializou a sua abdicação em 2012, e desde sua renúncia era Bispo emérito da Diocese de Roma.

Em 1997, Fafá de Belém cantou para João Paulo II, em missa no estádio do Maracanã, durante o Segundo Encontro Mundial do Papa com as Famílias. Em 2013, ela se apresentou no show de acolhida do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro.