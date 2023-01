Jeremy Renner: post de ator da Marvel antes de acidente na neve causa comoção

Após o acidente com o ator da Marvel Jeremy Renner, que feriu gravemente a perna enquanto limpava a neve em sua casa em Sierra Nevada, na Califórnia (EUA), neste domingo (1º), fãs do astro estão preocupados com a saúde do “Gavião Arqueiro” dos cinemas. Uma publicação no Twitter fez os seguidores especularem uma “premonição” semana antes do acidente. As informações são da Monet.

Quase três semanas atrás, no último dia 12 de dezembro, Renner compartilhou a foto de um carro quase totalmente coberto pela neve onde ele possui um rancho. "A queda de neve no Lago Tahoe não é brincadeira. #ParaísodeInverno", escreveu.

Nesta segunda-feira (2), a publicação foi resgatada após as notícias sobre o ator ter sido resgatado por uma ambulância aérea e encontrava-se hospitalizado em estado grave. De acordo com um representante de Renner ao site Deadline, o ator está em “condição crítica, mas estável, com ferimentos após sofrer um acidente relacionado ao clima enquanto limpava a neve”.

"Parece um tuíte premonitório", comentou uma fã no post dele no Twitter.

"Em todas as notícias aqui no Twitter fala-se em 'um acidente em casa; tem até uma imagem que ele postou no dia 12, que deixo para vocês verem a magnitude da neve", escreveu outro. Um terceiro afirmou: “Dizem que [o acidente] foi limpando a neve. Não me surpreende, vendo como estão as coisas onde ele mora”.

Apesar dos representantes do ator não detalharem o acidente, um vizinho afirmou ao site TMZ que o ator teve sua perna esmagada por uma niveladora de neve. Ainda, que o artista teria perdido muito sangue antes dos paramédicos chegarem. O vizinho também afirmou que Jeremy Renner teria machucado outras partes do seu corpo.