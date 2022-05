Thales Bretas relembra morte de Paulo Gustavo no Mais você: 'parecia que ele tinha uma premonição'

O programa Mais Você de hoje, terça-feira (03/05), recebeu Thales Bretas para tomar um café com Ana Maria Braga e relembrar um pouco da história de amor vivida ao lado de Paulo Gustavo, que faleceu no dia 4 de maio de 2021 após complicações da covid-19.

Na conversa com a apresentadora, Thales revelou que conheceu Paulo Gustavo em uma festa, e que os dois foram apresentados por amigos em comum, mas que existia um certo receio da parte dele de viver o romance. "Foi um encontro especial, mas, na época, fiquei com medo de me aproximar e dar errado, essa coisa de assumir publicamente. Ele foi me conquistando cada vez mais. A gente foi conversar, ele foi para Tóquio, mas ficou me ligando direto, achei lindo e isso foi me motivando, sou romântico, ele era muito carinhoso", contou.

Thales revelou ainda que o marido tinha muita vontade de ter filhos e que os dois foram morar juntos com seis meses de namoro. "A gente sempre teve vontade de ter filhos. Eles são demais. Fomos morar juntos com seis meses de namoro e ele falava que queria ter filhos. A gente não tinha como ter filho naquele momento, pedi para esperar me formar, casar e solidificar nossa relação. Assim foi. Nos casamos com dois anos juntos", disse ele. Os dois são pais de Gael e Romeu, frutos de uma fertilização in vitro.

Thales e Paulo Gustavo são pais de Gael e Romeu, de 2 anos e 8 meses. (Foto: Globo)

Filhos ainda não entendem ausência de Paulo Gustavo

Segundo o médico, Romeu era o mais apegado com Paulo Gustavo, mas os dois não entendem muito bem sobre a morte do pai. "Eu introduzo, tento mostrar vídeo, foto, mas eu sinto que é uma coisa que ainda não está clara para eles", continuou, afirmando que Romeu sempre sai de perto ou muda de assunto quando tentam falar sobre o "papai Paulo". "Sinto que ele se incomoda de alguma forma", finalizou.

Sobre a internação do humorista, o viúvo destacou que o casal era muito cuidadoso em relação ao vírus, que faziam teste toda semana caso precisassem sair ou encontrar alguém. "É engraçado que parecia que ele tinha uma premonição, não sei se era um pouco de hipocondria, porque ele tinha muito medo de morrer, de ficar doente, ele falava que não podia pegar de jeito nenhum, que iria morrer e ficar grave", disse ele.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)