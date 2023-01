Astro da Marvel, Jeremy Renner, segue em estado grave na UTI

O famoso e querido "Gavião Arqueiro", das produções Marvel, o ator Jeremy Renner, segue em estado de saúde crítico após se ferir gravemente com uma máquina para retirar neve. Levado ao hospital após o equipamento passar sobre sua perna, o ator continua recebendo todo o suporte na UTI. De acordo com a CNN dos Estados Unidos, Renner já passou por duas cirurgias desde que foi atendido.

“Podemos confirmar que Jeremy sofreu trauma torácico contuso e lesões ortopédicas e foi operado hoje, 2 de janeiro de 2023. Ele voltou da cirurgia e permanece na unidade de terapia intensiva em estado crítico, mas estável”, esclareceu o comunicado do representante do ator. “A família de Jeremy também expressa gratidão aos médicos e enfermeiras que cuidam dele; às equipes de bombeiros e resgate de Truckee Meadows; ao Gabinete do Xerife do Condado de Washoe; à prefeita da cidade de Reno, Hillary Schieve; e as famílias Carano e Murdock. Eles também estão tremendamente impressionados e agradecidos pela manifestação de amor e apoio de seus fãs”, completou a nota.

O ator norte-americana Jeremy Renner, 51 anos, estrela da saga Vingadores, teria sido atingido acidentalmente por uma máquina de limpar neve. Segundo informações divulgadas pela imprensa norte-americana, o astro teria perdido muito sangue e está em estado crítico, porém, estável. De acordo com o TMZ, um vizinho relatou que a máquina, utilizada para tirar neve das pistas, acidentalmente acertou a perna do ator – ele estava no local ajudando a limpar o local. O astro também teve um trauma no tórax.