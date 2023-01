Preta Gil revela diagnóstico de câncer: 'Conto com a energia de todos para seguir tranquila'

Internada há seis dias em uma clínica no Rio de Janeiro, a cantora Preta Gil informou aos fãs que recebeu o diagnóstico de que está com um tipo de câncer na parte final do intestino. Segundo a artista, trata-se de um adenocarcinoma, doença que afeta as glândulas e o tecido epitelial dos órgãos excretores. A informação foi divulgada na noite desta terça-feira (10), por meio do Instagram.

"Estive nos últimos 6 dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um Adenocarcinoma na porção final do intestino", escreveu ela no comunicado.

Preta Gil disse ainda que já iniciará o combate à doença na semana que vem e pediu força aos seguidores. "Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", finalizou.

Na publicação, várias pessoas desejaram forças à artista. "Força, Deusa. Oxalá está em sua proteção. Axé!", escreveu uma fã. "Meu amor, já deu tudo certo!", disse ainda outro internauta. "Melhoras. Que Deus com sua imensa perfeição a abençoe grandemente", desejou outra usuária da rede social.

O que é o adenocarcinoma?

O adenocarcinoma é um tumor maligno que se desenvolve em tecidos glandulares epiteliais, ou seja, aqueles capazes de produzir secreção. A doença pode acometer várias partes do corpo, como próstata, estômago, intestino, pulmões, mamas, útero ou no pâncreas, por exemplo.

As opções de tratamentos incluem radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo ou hormonal, e a retirada do tumor por meio de cirurgia.