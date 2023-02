Preta Gil relembra gordofobia de Silvio Santos em Podcast com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme

A cantora Preta Gil participou do último programa da temporada do podcast: "Quem Pode, Pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Entre as revelações sobre carreira e outras experiências de vida, Preta Gil disse que Silvio Santos a indicou médico para emagrecer, após uma de suas idas ao SBT. Com informações do Metrópoles.

“Fui no programa do Silvio Santos e aí eu fui no camarim dele, toda feliz, achei que ele ia me dar um programa no SBT… Aí ele virou para mim e falou assim: ‘quero te dar uma dica maravilhosa’. Aí pegou um papel, uma caneta [e falou:] ‘esse aqui é um médico endocrinologista maravilhoso, que eu estou indo, que olha, emagreci, você vai ficar ótima’. E me deu o papelzinho”, contou e reforçou que a pauta da gordofobia e a aceitação corporal, na época, ainda não era tratada como hoje.

O programa foi gravado em novembro de 2022, mas no início do vídeo disponível no Youtube ela grava uma introdução - no dia 25 de janeiro -, falando sobre o diagnóstico do câncer e que "está bem e se curando" e que em breve estará no programa falando sobre "essa experiência transformadora", disse.

Preta também falou sobre o falecimento de seu irmão, Pedro, aos 15 anos e que na época ela que já fazia CAL, estudava teatro e se preparava para o mundo artístico. Resolveu fugir deste universo, pois o irmão era baterista e esta foi a sua forma de fugir do assunto. Ela relembrou as participações do irmão nos programas de TV. "A terapia não era falada, cada uma vai se curar, com amor, afeto, mas na época a saúde mental não era priorizada como hoje", disse.

A cantora, entre risos, falou também que antes "pré julgava" a atriz Fernanda Paes Leme e depois, após se conhecerem em um trabalho, viraram grandes amigas.

As apresentadoras e a cantora também se emocionaram ao tocar no nome de Paulo Gustavo. Preta Gil falou da relação dos dois e que o vio, a última vez, em uma ida a sua casa na serra, antes de ser acometido pela Covid-19, o que levou ao seu falecimento.

A entrevista completa está disponível no Youtube, confira: