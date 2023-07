Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy termina relacionamento com a amante

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, e Ingrid Lima, a amante dele, teriam terminado o namoro. O motivo por trás da separação é que o atual ex-casal não aguentou a pressão feita pelos fãs da filha de Gilberto Gil, que descobriu a traição enquanto trata um câncer no intestino. As informações são do site IstoÉ Gente.

De acordo com pessoas próximas do casal à revista, o personal trainer e a estilista, que trabalhava para Preta Gil dentro da casa dela, não aguentaram os ataques dos internautas e decidiram colocar um ponto final na relação.

VEJA MAIS

Preta Gil manda indireta para o ex-marido

Após a polêmica, Preta Gil decidiu se afastar de suas redes sociais e tirar uns dias para aproveitar a vila de Atins, no Maranhão. De férias, a cantora aproveitou para publicar storys no Instagram com uma indireta para o ex-marido, na madrugada desta quarta-feira (26). A cantora republicou um post do perfil "sobrecurar", que diz: "Não trair é o básico, ser honesto é o básico, tratar com respeito é o básico, ter responsabilidade afetiva é o básico".

Na legenda do story, Preta escreve: "Não tive nem o básico, quem dirá o resto!!!".

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)