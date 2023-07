Preta Gil desabafa nas redes sociais: 'Não tive nem o básico', disse sobre ex-marido

A cantora Preta Gil está de férias em Atins, uma vila no Maranhão e, para comemorar o aniversário da irmã de consideração, Marina Morena. Após alguns dias longe das redes sociais, usou o Instagram na madrugada desta quarta-feira, 26, para agradecer o apoio dos fãs, após o diagnóstico do câncer de intestino e desabafar sobre a falta de apoio do ex-marido, que a traiu uma ex-estilista da artista. “Não tive nem o básico, quem dirá o resto!!!”, escreveu Preta. Confira!

Nos stories do Instagram escreveu: "Depois de uns bons dias sem ficar por aqui, agora antes de dormir dei uma voltinha nos comentários das minhas publicações, vocês são tão lindos, tão amorosos comigo, recebo todo esse amor. Tô aqui sendo curada por esse lugar mágico que é Atins (No Maranhão), as crises de ansiedade não acabaram, mas estou conseguindo sentir agora diferente de quando cheguei aqui", disse Preta Gil.

Em seguida, Preta Gil compartilhou uma publicação da página "sobre curar" que dizia: "Não trair é o básico, ser honesto é o básico, tratar com respeito é o básico, ter responsabilidade afetiva é o básico", e na publicação ela escreveu "Não tive o básico, quem dirá o resto!!!", fazendo referência ao ex-marido que a traiu enquanto Preta está em processo de tratamento do câncer de intestino.

Preta compartilhou algumas fotos em Atins, do aniversário da irmã, confira: