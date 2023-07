Preta Gil expõe ataques após hospitalização por crise de ansiedade

Preta Gil utilizou as redes sociais, na sexta-feira (21), para expor alguns ataques que recebeu após ser hospitalizada nos últimos dias, depois de uma crise de ansiedade. Nos Stories, a cantora divulgou prints de comentários de ódio, onde menosprezavam o estado de saúde dela, dizendo que Preta queria “aparecer” e não se conformava com o fim do casamento.

Ela, então, decidiu rebater os ataques e publicou um desabafo. “Aqui vemos três tipos de pessoas diferentes: as boas e as ruins. A primeira tem um pensamento bem parecido com os dos abusadores, agressores, traidores… Mulheres, nós temos que nos libertar dessa doença”, começou dizendo.

Preta encerrou dizendo que por opiniões alheias semelhantes às que recebeu, decidiu se afastar da internet como havia pronunciado há algumas semanas.