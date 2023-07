Preta Gil anuncia que vai se afastar das redes sociais: 'Estou doente e não me refiro ao câncer'

Preta Gil surpreendeu seus fãs ao anunciar que irá se afastar das redes sociais enquanto luta contra um câncer no intestino. A cantora explicou que o uso das redes sociais tem afetado sua saúde física e mental e declarou que vai aproveitar esse tempo para focar em sua cura.

Através de seu Instagram, ela compartilhou um comunicado explicando sua decisão de se afastar das redes sociais por tempo indeterminado. "Queria começar esse texto dizendo que estou doente e não me refiro ao câncer. Estou doente emocionalmente. Nesses últimos três meses, tentei de todas as maneiras me manter sã dentro do possível, onde minha vida que já estava muito difícil, ficou bem pior", escreveu.

"Eu me cuido, tenho psiquiatra, psicanalista, terapeuta, rede de apoio e, mesmo assim, a dor e a decepção são tão, mas tão fortes, que eu adoeci", disse se referindo aos últimos acontecimentos, principalmente sobre as polêmicas de traição que envolvem seu ex-marido Rodrigo Godoy.

Além de sua saúde mental, ela ficará em repouso nas próximas semanas, se preparando para uma cirurgia marcada para o mês de agosto e vai tratar de sua saúde mental também. "Eu decidi que preciso me ausentar das redes sociais e mergulhar mais fundo na minha cura emocional e espiritual, pois sinto que essa dor está atrapalhando meu processo de cura do câncer", continuou.

"Não se preocupem comigo, sei que vou superar, sei que vai passar. O tempo é rei. Sei também que ainda vai doer, mas vencerei e me curarei dessas doenças! Obrigada pelo carinho e amor, até breve", concluiu Preta ao tranquilizar os seguidores sobre sua drástica decisão.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)