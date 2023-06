Após desabafo sobre traição, Preta Gil passeia por Salvador e recebe carinho do público na web

A cantora Preta Gil usou seu Instagram, na noite de quinta-feira, 29, para postar uma foto em que aparece com um look à la Barbie, todo pink, passeando na orla de Salvador, na Bahia, para onde viajou recentemente para comemorar os 81 anos do pai, Gilberto Gil. "Ah, Salvador, como eu te amo!!!!! Preta sendo Preta", escreveu ela na publicação. Logo, a cantora recebeu uma série de mensagens carinhosas de seus seguidores, famosos e anônimos.

"E Salvador te ama também", escreveu Maíra Azevedo, a Tia Ma. "Te amoooo", escreveu a diretora de TV Amora Mautner. "Você chegou e o tempo ficou lindo parou de chover e o céu brilhou. Seja bem-vinda", comentou a cantora Sarajane. "Preta, também passei por traição e, para piorar, agressão física. Um ano depois desse sofrimento ainda descobri um câncer aos 25 anos. Foi difícil mas superei tudo. Venci o câncer e hoje estou bem com uma pessoa maravilhosa. Desejo tudo de bom para ti. Desejo a sua cura e muito amor", desabafou uma seguidora.

Mais cedo, Preta apagou os posts que tinha feito sobre a traição do ex-marido Rodrigo Godoy com a sua antiga stylist. Segundo ela, que chamou com ironia a dupla de 'pombinhos', o casal quer silenciá-la e implorou para que a cantora deletasse o que tinha escrito.

